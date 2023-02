Nissan macht mehr Druck bei Elektroautos in Europa

Nissan hat neue Ziele für die Elektromobilität genannt und verkündet, dass man jetzt 27 statt 23 elektrifizierte Autos bis 2030 auf den Markt bringen möchte. Der Anteil der Elektroautos lag vorher bei 15 und jetzt peilt man 19 Elektroautos an.

Bei den vier zusätzlichen Autos handelt es sich also um rein elektrische Modelle, der Anteil der Hybriden wird nicht gesteigert. Und weil man jetzt neue Ziele hat, gibt es auch neue Prognosen. In Europa rechnet Nissan bis 2026 tatsächlich schon mit einem Anteil (Verkaufszahlen) von 98 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge im Portfolio.

Auf Europa liegt also der Fokus, denn in keinem anderen Markt ist der Anteil so hoch. Und er war mit 75 Prozent schon vorher nicht gering. Leider sagt Nissan aber nicht, wie hoch der Anteil der rein elektrischen Modelle bis 2026 sein soll. Heißt am Ende: Ab 2027 wird bei Nissan wohl kein reiner Verbrenner mehr bei uns verkauft.

