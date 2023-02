Wasserstoffautos haben keine Zukunft und BMW ist der beste Beweis

Der BMW iX5 Hydrogen ist ein umgebauter BMW iX5 mit einem Wasserstoffantrieb, über den wir hier schon häufiger berichtet haben. Und den BMW hin und wieder in Pressemitteilungen positioniert – gerne auch mit bekannten Politikern aus Bayern.

Wasserstoff als „Schlüsselrolle“ bei Autos?

Heute gab es mal wieder eine solche Pressemitteilung, denn ausgewählte Medien durften den BMW iX5 Hydrogen fahren. Und passend dazu gab es mal wieder die ganz großen Worte vom BMW-Chef: Wasserstoff sei eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Es sei „das fehlende Puzzleteil“ für eine emissionsfreie Mobilität.

Super, wann kommt denn das Modell? Unklar. Es ist auch 2023 weiterhin von einer „potenziellen Serienproduktion“ die Rede. Vielleicht kommt so ein Modell gegen 2025. Sicher sei das aber nicht. Das ist für eine Schlüsselrolle aber ehrlich gesagt eine mehr als dürftige Aussage. Und wo bleiben denn die anderen BMW-Modelle?

BMW bringt gerade ein Elektroauto nach dem anderen auf den Markt und ist sogar schon beim BMW X1 angekommen, der in diesem Jahr als BMW iX1 startet. Man bietet ein Portfolio vom X1 bis zum 7er an und bei der neuen Elektro-Plattform wird es so langsam konkret. Wo ist denn die Plattform für Wasserstoffautos von BMW?

Keine Wasserstoffautos für den Massenmarkt

Ist ein 2019 vorgestelltes Konzept in Form eines umgebauten BMW X5 die einzige Lösung, die man für dieses wichtige „Puzzleteil“ hat? Der BMW X5 startet bei über 85.000 Euro, die Autos mit alternativen Antrieben sind in der Regel etwas teurer als die Verbrenner, soll also ein BMW iX5 Hydrogen für 90.000+ Euro die Lösung sein?

Die ganzen Gegner der Elektromobilität, die Elektro für zu teuer und nicht bezahlbar halten, dürften bei so einer Prognose durchdrehen. Und wenn sie dann noch die Anzahl der Wasserstofftankstellen und deren Preise sehen, ist es ganz vorbei.

Gegen 2025 bekommen wir ganz sicher bezahlbare und kompakte Elektroautos für den Massenmarkt, doch bei Wasserstoff bekommen wir einen sehr teuren SUV und selbst darauf will sich BMW nicht festnageln lassen. Potenziellen Serienproduktion.

Und dabei haben wir noch nicht über die Reichweite von 504 km gesprochen, die ein Tesla Model Y schon heute knackt. Und ja, man kann den Tank in ca. 4 Minuten befüllen, aber bei aktuellen Wasserstofftankstellen kann es vorkommen, dass nach einem Tankvorgang über eine halbe Stunde vergeht, bis es wieder weitergeht.

Moderne Elektroautos mit 800 Volt-Technologie laden in dieser Zeit komplett voll. Und ein Elektroauto kann man auch daheim, beim Supermarkt, auf der Arbeit und an vielen weiteren Orten laden. Eine Wasserstofftankstelle ist teuer und komplex.

Keine Autos für den Massenmarkt, keine einzige Wasserstoff-Plattform, die bisher angekündigt wurde (wird also nicht vor 2027 kommen, da sowas sehr viel Zeit und Geld kostet), kaum Wasserstofftankstellen, teure Preise, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo hier die „Schlüsselrolle“ ist. Und BMW weiß das vermutlich auch nicht.

Für mich wirken diese ganzen Presseevents rund um den BMW iX5 Hydrogen wie reines Marketing. Würde BMW es wirklich ernst meinen, dann würde man mehrere Serienfahrzeuge und eine Plattform ankündigen. Bis heute steht das allerdings aus.

Und warum sollten sie das tun, wenn es sonst keine andere Marke macht?

Wasserstoffautos haben (aktuell) keine Zukunft

Es gibt keinen großen Hersteller, der eine wirklich große Produktoffensive in dieser Kategorie geplant hat. Vielleicht kommt das irgendwann, ich will das nicht für immer ausschließen. Doch vor 2030 sehe ich das nicht. Und wenn Elektroautos gut genug sind, warum sollten dann Volkswagen und Co. erneut extrem viel Geld investieren?

Die ganzen Elektro-Plattformen sind unglaublich teuer und der Umstieg ist extrem schwer, da werden die meisten Marken mit Sicherheit nicht erneut den Geldtopf öffnen und den nächsten Technologiewechsel anstreben – der sogar schlechter ist.

Der freie Markt hat sich also schon lange festgelegt, ganz egal wie oft die FDP das Wort „Technologieoffenheit“ in den Raum wirft und wie oft sich Markus Söder mit einem BMW iX5 Hydrogen ablichten lässt. Wasserstoffautos sind kein Thema.

PS: Damit das hier auch wirklich klar ist, wenn ich über die Zukunft spreche, dann ist damit der Zeitraum zwischen 2025 und 2030 gemeint. Ich will keine Prognose für die Zeit danach abgeben, sowas wäre nicht seriös, das weiß aktuell keiner.

