No Rest for the Wicked ist mehr Dark Souls als Diablo

Regelmäßigen Lesern sollte schon aufgefallen sein, dass ich ein großer Fan der Ori-Spiele und daher auf das neue Spiel der Moon Studios gespannt bin. Das nennt sich „No Rest for the Wicked“ und vor ein paar Tagen gab es schon neues Gameplay.

Jetzt hat man bei IGN nachgelegt und ein weiteres Video veröffentlicht, in dem auch die Entwickler zu Wort kommen. Hier gibt es auch ein neues Detail, denn No Rest for the Wicked ist kein neues Diablo, es erinnert vielmehr an Dark Souls.

Bedeutet: Das Spiel ist deutlich anspruchsvoller, man kombiniert also ein Top-Down-Spiel mit Diablo-Optik mit einem Souls-Spiel. Jeder Schwertschlag ist hier wichtig und zählt und Fehler werden in No Rest for the Wicked direkt bestraft.

Das dürfte jetzt einige freuen und einige abschrecken. Ich mag das Genre, vor allem seit Elden Ring, aber ich bin kein Fan der Hardcore-Titel des Genres, denn ich fuchse mich gerne mal in ein Spiel, doch will nicht zu viel Zeit dafür investieren.

Mal schauen, wo sich No Rest for the Wicked einordnen wird, ich hoffe, dass es anspruchsvoll, aber nicht zu schwer sein wird. Bisher gibt es noch kein Datum, aber da immer mehr Details und Gameplay die Runde machen, tippe ich auf Ende 2024. Am 1. März ist ein Event der Entwickler geplant, vielleicht erfahren wir da mehr.

