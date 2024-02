No Rest for the Wicked: Das neue Spiel der Ori-Entwickler sieht fantastisch aus

Die beiden Ori-Spiele gehören für mich zu den besten Spielen, die ich je gespielt habe, vor allem der zweite und letzte Teil ist eines meiner Lieblingsspiele. Daher war ich wirklich sehr gespannt, was uns Moon Studios nach Ori präsentieren wird.

Ende 2023 haben wir erstmals No Rest for the Wicked im Rahmen der The Game Awards gesehen und am 1. März soll es ein kleines Event mit mehr Details geben. Erfahren wir dann auch das Datum? Ich hoffe es und hoffe auch noch auf 2024.

IGN möchte uns bis zum Event neue Eindrücke liefern und durfte ein 8-minütiges Gameplay-Video (inklusive Bosskampf) veröffentlichen. Und der Eindruck von mir ist weiterhin gut. Diablo mit Souls-Elementen und dem Stil von Moon Studios. Ich hoffe, dass das Gesamtkonzept funktioniert, das wäre genau meine Art von Spiel:

Moon Studios stand übrigens nach der Entwicklung von Ori in der Kritik, denn es gab Berichte über schlechte Mitarbeiterführung. Man trennte sich von Microsoft, welche die Rechte an Ori haben, einen dritten Teil wird es auch nicht mehr geben.

No Rest for the Wicked wird von Take-Two veröffentlicht, das Studio aus Österreich hat also einen bekannten Publisher für den neuen Titel gewonnen. In Q2 2024 wird der Early Access starten und das Spiel erscheint für PC, Xbox und PlayStation.

