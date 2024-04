No Rest for the Wicked: Neues Spiel der Ori-Entwickler startet morgen

Als Fan der Ori-Spiele und Fan von Spielen im Stil von Baldur’s Gate 3 oder Diablo 4 (damit ist die Perspektive gemeint) war ich auf die Ankündigung von No Rest for the Wicked von den Moon Studios gespannt. Das neue Spiel sieht fantastisch aus.

Diese Woche startet der Early Access bei Steam, am 18. April um 16 Uhr geht es los und man kann sich einen Eindruck von No Rest for the Wicked machen. Für 39,99 Euro ist man dabei, wobei es bis zum 2. Mai einen kleinen Bonus beim Kauf gibt.

Eigentlich würde ich am liebsten bis zur finalen Version auf der PS5 warten und das auf dem OLED TV genießen, aber diese Geduld habe ich dieses Mal nicht, daher will ich hier am Wochenende direkt reinschauen (vielleicht folgt auch ein Eindruck).

Ich bin extrem gespannt auf No Rest for the Wicked, denn Moon Studios hat bisher gut abgeliefert und die ersten Eindrücke waren positiv. Ein Datum gibt es übrigens noch nicht, gut möglich, dass die finale Version auch erst nächstes Jahr kommt.

