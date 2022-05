NoA – „Nummer ohne Anruf“ hilft dir, wenn du dich unwohl fühlst

NoA – „Nummer ohne Anruf“ soll Menschen in einer Situation helfen, in der sie sich unwohl fühlen. Die Idee ist so einfach wie genial und daher auf jeden Fall eine Erwähnung wert.

Das Konzept hinter NoA ist schnell erklärt: Wenn eine Person deinen Namen wissen will, du deinen Namen aber nicht verraten möchtest, kannst du dich als „Noa“ vorstellen. Wenn eine Person nach deiner Nummer fragt, du ihr aber deine eigene Nummer nicht geben möchtest, kannst du ihr diese Nummer sagen: 015753024990. Die Person bekommt dann eine automatische Nachricht. Sie erfährt darin, dass du dich unwohl gefühlt hast.

NoA verfolgt das Ziel, den Abbau von Belästigung im Alltag voranzubringen. Personen sollen zudem lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren.

Zur Website von NoA →

