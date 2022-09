Nokia legt Fokus auf mehr Nachhaltigkeit

HMD Global hat im Rahmen der IFA 2022 in Berlin neue Produkte von Nokia dabei und in diesem Jahr sind das zwei Smartphones und ein Lautsprecher. Es bleibt bei Mittelklasse und Einsteigermodellen, aber man hat für 2022 einen neuen Fokus.

HMD macht Nokia etwas nachhaltiger

Die Marke Nokia soll nachhaltiger werden und diese Neuheiten machen jetzt den Anfang. Das neue Nokia X30 besteht zum Beispiel zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium und zu 65 Prozent aus recyceltem Plastik. Damit hat es den geringsten ökologischen Fußabdruck, den ein Nokia-Smartphone bisher jemals hatte.

Das Nokia G60 geht nicht ganz so weit, aber ist sehr dicht dran. Beide kommen außerdem mit einer umweltfreundlichen Verpackung daher. Und mit dem Nokia Portable Wireless Speaker 2 gibt es auch einen neuen Lautsprecher, der aus 100 Prozent recyceltem Material besteht. Ganz neu ist obendrein noch ein Abo.

Das Nokia X30 und Nokia G60 kann man auch mit einem Circular-Abo buchen, das euch animiert, die Geräte möglichst lange zu nutzen. Je länger ist sie nutzt, desto mehr Guthaben gibt es, was man dann für nachhaltige Projekte ausgeben kann.

Dazu gehört das Pflanzen von Bäumen, das Entfernen von Plastikmüll aus Flüssen und der Support von Bedürftigen. Das Nokia G60 startet direkt für 349 Euro und das Nokia X30 in Q4 für 519 Euro. Der neue Nokia-Speaker kostet 54,99 Euro.

Nachhaltigkeit rückt in den Fokus

Sowas wird bei mir in Zukunft verstärkt in die Testberichte einfließen, ich will nicht nur kleinere Verpackungen ohne Netzteil, da muss mehr passieren. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das bewerte, denn es gibt noch mehr zu bedenken.

Diese Nokia-Smartphones bekommen drei Major-Updates und drei Jahre lang jeden Monat den aktuellen Sicherheitspatch. Das ist für die Preisklasse super. Und das ist ein Merkmal, was für die Nachhaltigkeit am Ende noch viel wichtiger ist.

Es ist schön, wenn man etwas spenden kann, aber in diesem Fall ist es besser, wenn man die Produkte möglichst lange nutzen kann und sich nicht immer neue Smartphones kaufen muss. Dieser Punkt wird hier schon jetzt hoch gewichtet.

Nachhaltigkeit ist nicht immer spannend bei Technik und interessiert viele nicht so sehr, aber ich hoffe, dass sich das ändert. Muss es jedenfalls. Und wenn ein G60 für 350 Euro drei große Updates bekommt, dann erwarte ich von Flaggschiffen der großen Anbieter mehr. Manche bieten nicht einmal das, sondern nur zwei Updates.

