OnePlus 2.0: Carl Pei kündigt eine neue Marke für Nothing an

Nothing startete mit einem Kopfhörer, dann kam ein zweiter Kopfhörer dazu, dann ein drittes Modell. Mittlerweile gibt es auch ein Smartphone, welches sogar schon in der zweiten Generation erhältlich ist, die Marke hat sich also langsam etabliert.

Zeit für den nächsten Schritt, denn laut Carl Pei, dem Gründer der Marke, hat man eine neue Untermarke für die Zukunft geplant, die sich CMF nennt. Das wird eine etwas abgespeckte Untermarke sein, die günstiger als Nothing selbst sein soll.

Zu den ersten Produkten gehört unter anderem ein Kopfhörer und man hat auch eine erste Smartwatch geplant. CMF steht wohl für „Color, Material and Finish“. Es soll nicht die neueste Technik zum Einsatz kommen, aber dennoch hochwertige.

Nothing ist einfach nur OnePlus 2.0

Carl Pei wiederholt also wie erwartet das Konzept von OnePlus, die auch immer teurer wurden und später „Nord“ als neue Untermarke eingeführt haben. Hier gibt es ähnliche Produkte, nur etwas preiswerter. Und diese verkaufen sich sehr gut.

Am Ende hebt sich Nothing also nicht ab, es ist OnePlus 2.0, nur ohne BBK im Hintergrund, dafür mit vielen Investoren. Vermutlich gab es bei BBK zunehmend Probleme und daher dachte sich Carl Pei, dass er das alleine wiederholen kann.

Ich hätte ja gerne gesehen, ob die Kunden am Ende lieber das Original oder die Kopie wählen, aber BBK zieht sich gerade aus Europa zurück und Smartphones darf man nicht mehr in Deutschland verkaufen. Carl Pei wird das sicher freuen.

Sony WF-1000XM5 im Test: Die neue Nummer 1? Sony kündigte vor ein paar Tagen einen neuen In-Ear-Kopfhörer an, den Sony WF-1000XM5. Dieser ist ab heute offiziell in Deutschland erhältlich und kostet 319 Euro. Ich konnte mir das Modell […]1. August 2023 JETZT LESEN →

-->