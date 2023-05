Oppo, OnePlus und Vivo: Das langsame Ende von BBK in Europa

Mit Oppo und OnePlus verabschieden sich gerade zwei Marken aus Europa und obwohl man in Statements immer wieder die Antwort bekommt, dass man aktiv in den Märkten bleiben möchte, so deutet sich das langsame Ende immer mehr an.

Diese Woche berichtete Frandroid, dass sich Oppo aus Frankreich verabschiedet und sämtliche Verträge abgebrochen hat. Und auch Partner wie Atmospheres sind bei Oppo raus, die haben sich vor Ort um das Geschäft von Oppo gekümmert.

Ich habe es im März geschrieben und seit dem haben die BBK-Marken gezeigt, dass es genau so kommt: Sie trennen sich von Europa. Ganz egal, was man immer wieder in Statements behauptet, die Zeichen sprechen eine ganz andere Sprache.

Vivo ist aktuell (noch) in Europa aktiv

Wir haben mittlerweile auch keinen Kontakt mehr mit den Marken, jedenfalls nicht über offizielle Kanäle, denn die PR-Agenturen sind raus. Und bei Vivo sieht es nicht besser aus, denn auch hier steht womöglich bald das Verkaufsverbot bei uns an.

Sucht mal im Netz nach einem Test für das Vivo X90 Pro, welches seit über einem Monat bei uns erhältlich ist. Werdet ihr kaum finden. Es gab ein paar (sehr wenige) Einheiten, aber keine große Offensive, wie man sie sonst von Vivo gewohnt ist.

Der Verkauf des Vivo X90 Pro ist übrigens für 1.199 Euro angelaufen, aber es stellt sich natürlich die Frage, ob man noch das Vertrauen in diese Marke mitbringt. Es ist immerhin kein Schnäppchen und gibt sehr gute Android-Alternativen da draußen.

Mit BBK geht ein starker Konkurrent

Es ist schade, dass man aber bis heute keine klare Ansage bei den BBK-Marken bekommt und in einigen Fällen tatsächlich der Eindruck vermittelt wird, als ob es hier ganz normal weitergeht. Dabei hat BBK schon mit Europa abgeschlossen.

Das finde ich persönlich weiterhin schade, denn fasst man die Konzernmarken von BBK zusammen, dann ist man die Nummer 2 auf dem Weltmarkt. BBK macht das zwar nicht gerne, aber am Ende ist das nicht anders als bei Xiaomi und Redmi.

Damit verabschiedet sich leider ein sehr starker Konkurrent für Samsung, Apple und Xiaomi in Europa und das spüren wir nicht nur, das wird noch schlimmer, wenn auch die alten Modelle nicht mehr attraktiv sind und aus dem Handel verschwinden.

Am Ende irgendwie auch schade, dass die große Europa-Offensive von BBK nur deshalb gescheitert ist, weil man keine Lizenzgebühren an Nokia zahlen möchte. Die Gerichte haben übrigens bestätigt, dass diese Lizenzen eindeutig fällig sind.

Ist ein Comeback von BBK noch möglich?

Wird es irgendwann wieder ein Comeback geben? Ich weiß es nicht. Bei Huawei war es das, denn ohne 5G und Google-Apps hat man in Europa keine Chance. Bei BBK wäre es möglich, aber Europa ist für China-Marken nicht mehr so wichtig.

Zum einen, weil Europa durch die vielen kleinen Länder kompliziert ist, dann ist der Smartphone-Markt allgemein rückläufig und in Europa dominieren Samsung und Apple. Selbst Xiaomi hat es nicht leicht gegen diese zwei etablierten Marken.

Ich würde mir wünschen, dass BBK die Lizenzgebühren zahlt und Druck macht, da das auch positiv für andere Nutzer (bessere Preise) ist. Aber ich kenne die Details im Hintergrund nicht. Das Thema wird uns 2023 aber sicher noch etwas begleiten.

