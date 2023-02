Nothing Phone 1 bekommt Update auf Android 13 spendiert

Nothing testet seit einer ganzen Weile das Update auf Android 13, welches ab jetzt verteilt wird. Nothing OS 1.5.2 steht als finale Version bereit und erste Nutzer des Nothing Phone 1 berichten, dass sie das Update angeboten bekommen haben.

Wie immer gilt: Android-Updates werden in Phasen verteilt. Einige sind also schon heute dabei, andere erst im Laufe der Woche und wieder andere müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Ich vermute aber, dass der Rollout zügig abgehandelt wird.

Es hat also exakt ein halbes Jahr gedauert, bis Android 13 verteilt wird, was keine Glanzleistung ist. Egal, wie oft Nothing betont, dass eine Versionsnummer nicht so wichtig sei. Die Android-Welt hat sich verändert und Hersteller wie Samsung sind mittlerweile extrem schnell und gut bei Updates, da muss man sich eben messen.

Mal schauen, ob sich das mit dem Nothing Phone 2 ändert, welches etwas „mehr Premium“ werden soll. Eine Pause kann Nothing jedenfalls nicht einlegen, denn die Preview für Android 14 wurde von Google gestartet und bald kommt die Beta.

