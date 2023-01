Mehr Premium: Nothing Phone 2 kommt Ende 2023

Es hat sich schon angedeutet, dass Carl Pei nach dem Nothing Phone 1 nicht mit Smartphones aufhört und ein neues Modell in Planung ist. Gegenüber Inverse hat der Chef von Nothing diese Woche bestätigt, dass ein Nothing Phone 2 kommt.

Das neue Android-Flaggschiff der Marke soll Ende 2023 auf den Markt kommen, aber es gibt bisher noch keine Informationen. Carl Pei hat lediglich betont, dass es direkt in den USA verfügbar sein wird, dieser Markt habe in diesem Jahr Priorität.

Nothing Phone 2: Ein echtes Android-Flaggschiff?

Ein kleines Detail hat Carl Pei dann aber doch noch verraten, das Nothing Phone 2 soll „mehr Premium“ als das Nothing Phone 1 werden, was ja eher Mittelklasse war. Es ist allerdings unklar, ob das ein richtiges Flaggschiff auf Pro/Ultra-Level wird.

Ich glaube nicht, denn Carl Pei vermeidet das Wort „Flaggschiff“ im Interview und betont lieber den Begriff „Premium“. Meine Vermutung wäre, dass es die gehobene Mittelklasse wird, denn im richtigen Highend-Markt hätte man kaum eine Chance.

Bei den Smartphones für 1.000 Euro muss alles passen, die Kamera, das Display, der Chip, alles. Und ich glaube nicht, dass das Team von Nothing dieses Level (vor allem bei der Kamera-Software) mit dem Nothing Phone 2 jetzt erreichen könnte.

Doch Nothing will keine Eintagsfliege sein und bleibt am Ball. Ich bin gespannt, wie man sich entwickelt, denn bisher ist das (abgesehen vom transparenten Design) doch eher Standard-Android-Ware. Das wird beim Phone 2 vermutlich nicht anders sein. Was nicht schlimm ist, aber die Erwartungen waren am Anfang eben größer.

