o2: Kostenloser 5G-Testtarif mit unbegrenztem Datenvolumen gestartet

Im Zuge der o2-Netzkampagne „Willkommen im sehr guten Netz von o2” lässt o2 die Verbraucher ab sofort deutschlandweit kostenlos die Netzqualität testen.

Das Testangebot richtet sich insbesondere an Menschen in ländlichen Gebieten, wo sich die Qualität des o2-Netzes deutlich verbessert haben soll. Ab heute kann jeder, der noch keinen o2-Mobilfunkvertrag hat, für 30 Tage das o2-Mobilfunknetz unverbindlich testen.

Der kostenlose Testtarif ist 5G-fähig, hat ein unlimitiertes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s sowie eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS. Nach einem Monat läuft er automatisch aus. Das kostenlose Testkartenagebot gilt allerdings nur für die Nutzung in Deutschland gedacht, EU-Roaming ist also nicht enthalten.

Die Idee finde ich interessant und da der Vertrag automatisch endet, habe ich die Chance mal genutzt, um zu schauen, wie das o2-Netz derzeit aufgestellt ist.

Info