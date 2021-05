Neue Netzkampagne „Willkommen im sehr guten Netz von o2“

Ab dem heutigen 5. Mai 2021 startet o2 mit der neuen Netz-Werbekampagne „Willkommen im sehr guten Netz von o2“.

Bei o2 sieht man sich durch die Ausbauoffensive auch in ländlichen Gebieten endgültig auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb angelangt. Verbesserungen im Netz wurden durch das Fachmagazin „connect“ im Dezember 2020 bestätigt.

-->

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass in diesem Test alle drei Mobilfunknetze in Deutschland mit „sehr gut“ bewertet wurden – und zwar mit 926, 876 und 852 Punkten. Das Netz von o2 erreichte dabei die 852 Punkte.

In der Pressemeldung zur neuen Netzkampagne heißt es:

Wir sind sehr stolz darauf, unseren o2 Kunden jetzt ein sehr gutes Netz bieten zu können. Erstmals in der Unternehmensgeschichte von Telefónica / o2 erhielt das o2 Netz die Note ‚sehr gut‘. Wir sind nun bei der Netzqualität weitgehend gleichauf mit den Wettbewerbern, bei einem im Vergleich sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob in der Stadt oder auf dem Land – wir ermöglichen es unseren o2 Kunden, sehr gut verbunden zu sein. Mit der Netzkampagne wollen wir diese Botschaft nach außen zu den Menschen tragen und allen Menschen den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen. – Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand bei Telefónica Deutschland / o2.

Bei o2 wirbt man nun also auf allen Kanälen mit einem „sehr guten Netz“. Per Anzeigen und Werbespots werdet ihr in diesen Tagen vermutlich häufiger über die Kampagne stolpern. Ich selbst verzichte mittlerweile komplett auf die Nutzung des o2-Netzes. Die Wunden der jahrelangen Enttäuschung sind einfach noch nicht verheilt. Wie schaut das bei euch aus?

congstar: Smartphone-Bundles im Angebot Im Zeitraum vom 4. bis zum 31. Mai 2021 bietet der Mobilfunkanbieter congstar bei Tarifbuchungen verschiedene Endgeräte zu rabattierten Preisen an. So können interessierte Kunden beispielsweise bei Buchung eines congstar Allnet Flat Pakets (S, M oder L) das Samsung Galaxy…4. Mai 2021 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

-->