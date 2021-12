o2 One Unlimited – neuer Tarif für Festnetz und Mobilfunk startet

Mobilfunk und Festnetz sollen stärker zusammenwachsen. Mit dem neuen, kombinierten Mobilfunk- und Festnetztarif o2 One Unlimited will o2 diese Entwicklung vorantreiben.

Der neue Tarif startet am heutigen 1. Dezember 2021 und besteht aus zwei Elementen: einem vollwertigen Festnetzanschluss (VDSL oder Kabel) mit bis zu 100 Mbit/s und einem Mobilfunkanschluss mit einer Telefonie- und SMS-Flatrate sowie unlimitiertem Datenvolumen bis zu 100 Mbit/s inklusive 5G.

Der Tarif o2 One Unlimited ist in seiner Einstiegskonfiguration für 60 Euro pro Monat erhältlich. Jede weitere o2 One Unlimited Mobile SIM-Karte kostet 20 Euro monatlich und enthält ebenfalls eine Telefonie- und SMS-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit/s inklusive 5G.

Speziell für unter 18-Jährige ist der o2 One Unlimited Mobile Basic für 5 Euro monatlich gedacht. Dieser beinhaltet ebenfalls eine Telefonie- und SMS-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 1Mbit/s. Multicards lassen sich für je 4,99 Euro monatlich hinzubuchen.

Wer zu Hause schnelleres Internet wünscht, kann seine Surfgeschwindigkeit für zusätzlich 10 Euro im Monat von bis zu 100 Mbit/s auf bis zu 250 Mbit/s erhöhen. Auch das Fernsehangebot o2 TV L kann für 9,99 Euro pro Monat als Option geordert werden.

