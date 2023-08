One UI 6 mit neuen Emojis und mehr: Update auf Android 14 im Detail

Samsung startete letzte Woche die erste Beta für One UI 6, was doch ein etwas größerer Schritt sein wird. Jedenfalls optisch, denn da tut sich ein bisschen was.

So bekommen wir bei Samsung ganz neue Emojis, also nicht nur mehr, sondern ein neues Design. Einige behaupten, dass diese noch mehr an iOS erinnern, was man nicht direkt abstreiten kann. Der Schritt gefällt jetzt allerdings nicht allen Nutzern.

Ich bleibe dabei und würde mir weiterhin einen Emoji-Standard wünschen, auf den sich dann alle Hersteller einigen. Es gibt Fälle, in denen ein Emoji unterschiedlich interpretiert werden kann, wenn man es mit einem Google Pixel, mit einem Apple iPhone, einem Samsung Galaxy oder vielleicht auch einem Windows-PC betrachtet.

Anderes Thema, Samsung-Nutzer können sich aber an überarbeitete Emojis in den kommenden Wochen gewöhnen. Doch One UI 6 bringt noch mehr mit und daher hat SamMobile mal ein ausführliches Video für das Update auf Android 14 gemacht:

