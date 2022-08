OnePlus 10T offiziell vorgestellt

OnePlus schickt in diesem Jahr mal wieder ein T-Modell ins Rennen, das OnePlus 10T steht an. Im Frühjahr gab es kein normales OnePlus 10, dafür gibt es jetzt im Herbst kein Pro-Modell. Doch was hat das OnePlus 10T eigentlich zu bieten?

OnePlus 10T: Das sind die Eckdaten

Wir sprechen hier über ein 163 × 75,4 × 8,8 mm großes und 203,5 g schweres Smartphone, welches ein 6,7 Zoll großes OLED-Display (HFD, 120 Hz) besitzt und mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet ist. Dazu gibt es wahlweise 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher in Deutschland und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher.

Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, dazu kommen 8 MP für Ultraweitwinkel-Fotos und 2 MP für Makro-Fotos. Hasselblad-Funktionen oder einen Zoom gibt es nicht und der 4.800 mAh große Akku lädt zwar jetzt mit bis zu 150 Watt, dafür hat man kein Qi für kabelloses Laden eingebaut. Das 10T wird mit Android 12 ausgeliefert.

OnePlus 10T: Preise und Datum

OnePlus wird das 10T in Grün (glänzend) und Schwarz (matt) anbieten und beim Vorverkauf müsst ihr euch den 11. August notieren. Die allgemeine Verfügbarkeit ist ab dem 25. August gegeben. Das gilt für beide Farben, die es in Deutschland in beiden Versionen geben wird (die Version mit 12 GB RAM kommt nicht zu uns).

Die Basisversion mit 8/128 GB kostet 699 Euro und für 16/256 GB legt man 799 Euro auf den Tisch. Ein weiteres Spitzenmodell ist nicht für 2022 geplant, es geht dann also erst mit der 11er-Reihe für 2023 weiter. Ein Testbericht für das OnePlus 10T ist bereits in Planung und wird noch heute online gehen (reichen wir nach).

