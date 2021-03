OnePlus 9 (Pro) offiziell vorgestellt

OnePlus hat heute wie erwartet das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro vorgestellt und bevor wir uns näher mit den Geräten beschäftigen, gibt es einen kurzen Überblick.

OnePlus 9 (Pro): Farben und Preise

Fangen wir mit dem OnePlus 9 an: Das kommt in Winter Mist, Arctic Sky und Astral Black daher und startet in der Basisversion mit 8 + 128 GB bei 699 Euro. Die beste Version mit 12 + 256 GB liegt bei 799 Euro. Marktstart ist erst am 26. April 2021.

Beide Versionen (es wird nur diese geben) vom OnePlus 9 kann man in Astral Black erwerben, die kleine allerdings nur in Arctic Sky und die große nur in Winter Mist.

Weiter geht es mit dem OnePlus 9 Pro: Hier gibt es die Farben Morning Mist, Pine Green und Stellar Black, wobei nur Schwarz und Grün matt sind. Silber ist halb matt und halb glänzend. Die Basisversion mit 8 + 128 GB kostet 899 Euro und die beste Version mit 12 + 256 GB liegt bei 999 Euro. Marktstart ist am 31. März 2021.

Beide Versionen (es wird nur diese geben) gibt es in Stellar Black und Morning Mist, wer jedoch Pine Green möchte, der muss die große Version kaufen.

Weiter unten findet ihr die wichtigsten Spezifikationen, wobei es keine wirkliche Überraschung gibt und so ziemlich alles bekannt war. Weitere Informationen zu den neuen Modellen von OnePlus findet ihr wie immer auf der offiziellen Webseite.

PS: Der Testbericht zum OnePlus 9 Pro sollte noch heute folgen.

OnePlus 9: Die Spezifikationen

6,55 Zoll OLED mit 120 Hz (FHD+)

Snapdragon 888 + 8/12 GB RAM

128/256 GB Speicher (UFS 3.1)

4500 mAh (65 Watt + Qi mit 15 Watt)

Stereo-Lautsprecher

Tripl-Kamera 48 MP Haupt 50 MP Ultraweit 2 MP Monochrom

Größe: 160 x 74,2 x 8,7 mm

Gewicht: 192 g

OnePlus 9 Pro: Die Spezifikationen

6,7 Zoll OLED mit 120 Hz (QHD+)

Snapdragon 888 + 8/12 GB RAM

128/256 GB Speicher (UFS 3.1)

4500 mAh (65 Watt + Qi mit 50 Watt)

Quad-Kamera 48 MP Haupt 50 MP Ultraweit 8 MP Telefoto 2 MP Monochrom

Größe: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm

Gewicht: 197 g

Video: OnePlus 9 Pro im Test

