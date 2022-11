OnePlus steigt offiziell in Monitor-Markt ein

OnePlus hat uns heute überrascht, als man ein Event in Indien angekündigt hat. Dort wird OnePlus ab dem 12. Dezember den OnePlus X27 und OnePlus E24 zum Kauf anbieten, die ersten zwei Monitore der Marke. Details stehen aber noch aus.

Bisher ist noch unklar, ob die Monitore auch global erhältlich sein werden, denn man sollte wissen, dass Indien der größte und wichtigste Markt für OnePlus ist und sich eigene Modelle für Indien lohnen. Die globalen Accounts schweigen bisher.

OnePlus wird in den Tagen bis zum Event nach und nach neue Details zeigen, der erste Teaser zeigt Gaming, ich würde also mal mit 144 Hz oder mehr rechnen. Man tritt an, um „das Spiel zu ändern“, ich rechne daher mit zwei Gaming-Monitoren.

Definitiv ein interessanter Schritt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Da aber selbst der globale Account von OnePlus zu diesem Event schweigt und nur die Accounts für Indien aktiv sind, würde ich mit einem exklusiven Produkt für Indien rechnen.

