OnePlus TV U1S: Neuer Smart TV für Europa?

OnePlus denkt derzeit darüber nach, ob man in Europa in den Markt für Smart TVs einsteigen möchte. In Indien ist man bereits erfolgreich gestartet, doch Europa ist für OnePlus schwieriger, da man in Indien eine bekannte und große Marke ist.

In ein paar Tagen wird in Indien der OnePlus TV U1S auf den Markt kommen, ein Smart TV mit HDR10+, einer NFC-Fernbedienung, HDMI 2.1 und Android TV 10, den man wohl in drei gängigen Größen (50, 55 und 65 Zoll) kaufen können wird.

Die Ankündigung wird am 10. Juni zusammen mit einem neuen Modell der Nord-Reihe stattfinden und MySmartPrice hat nun auch die ersten Pressebilder von OnePlus entdeckt. Die Frage ist eben nur: Kommt der Smart TV auch zu uns?

Ich vermute mal, dass diese Frage derzeit noch bei OnePlus geklärt wird und falls man sich für den Schritt entscheidet, dann könnte der OnePlus TV U1S das erste Modell für Europa im Weihnachtsgeschäft 2021 werden. Jeder neue Anbieter ist eine Bereicherung für die Kunden, leicht wird es OnePlus aber nicht haben.

