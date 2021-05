OnePlus will Smart TVs in Europa anbieten

Pete Lau hat diese Woche gegenüber Pressevertretern verlauten lassen, dass die Smart TVs von OnePlus auch nach Europa kommen könnten. Das sei ein logischer Schritt, allerdings wollte der Mitgründer von OnePlus nicht mehr dazu sagen.

OnePlus: Erste Smart TVs noch Ende 2021

Den Anfang machte übrigens der OnePlus Q1 (Pro), der 2019 vorgestellt wurde. Seit dem kamen noch ein paar Modelle dazu. Es ist derzeit noch unklar, welche TVs man für Europa geplant hat (es könnten auch noch neue vorgestellt werden).

Aktuell liegt der Fokus bei den Smart TVs vor allem auf Indien, dem größten Markt von OnePlus. Wir haben unabhängig von dieser Aussage auch gehört, dass dieser Schritt ansteht und die Smart TVs von OnePlus bis Ende 2021 kommen könnten.

Überraschend kommt der Schritt nicht, denn die Konkurrenz bei Xiaomi baut im Moment ihr TV-Lineup in Europa auf und das kann eine lukrative Sparte sein. Und man ergänzt das Ökosystem, was für OnePlus auch zunehmend wichtiger ist.

Konkrete Pläne wurden also noch nicht kommuniziert, aber es ist wahrscheinlich, dass OnePlus im Herbst/Winter mit den Smart TVs in Deutschland starten wird. Davon gehe ich zumindest aus, da wir ein sehr wichtiger Markt in Europa sind.

