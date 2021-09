OPPO Enco Buds: Neue Bluetooth-Kopfhörer für unter 50 Euro

OPPO ergänzt seine Enco-Serie um die neuen Bluetooth-Kopfhörer Enco Buds. Die sollen mit ihrem Preis und der möglichen Laufzeit punkten.

Mit an Bord der OPPO Enco Buds sind eine Anrufgeräuschunterdrückung und eine Touch-Steuerung. Die Kopfhörer sollen durch den verbauten Akku in Verbindung mit dem Ladecase „einen ganzen Tag lang“ Laufzeit bieten – also bis zu 24 Stunden. Sechs Stunden halten die beiden Ohrhörer laut OPPO mit einer Aufladung durch. 15 Minuten Ladezeit im Case sollen zudem für eine weitere Stunde Sound-Wiedergabe sorgen.

Weiterhin an Bord sind Bluetooth 5.2, ein Game Modus, 8-mm-Lautsprecher sowie die besagte eine intelligente Geräuschunterdrückung. Das Gewicht beträgt 4 g pro Ohrhörer und zertifiziert sind sie nach IP54-Standard. Alle Details findet ihr im Datenblatt der OPPO Enco Buds (PDF).

Die OPPO Enco Buds sind ab sofort zu einem Preis von 49 Euro (UVP) in Weiß erhältlich. Frühbesteller erhalten die OPPO Enco Buds bis zum 10. Oktober 2021 zu einem Aktionspreis von 44,99 Euro.

