Oppo Find X2 Pro: Android 11 wird verteilt

Oppo Find X3 Pro: Spezifikationen machen die Runde

Oppo überraschte dieses Jahr, als man mit einem sehr guten Flaggschiff bei uns in Deutschland an den Start ging. Das Oppo Find X2 Pro war nicht nur der Anfang für den Marktstart in Deutschland, es zeigte auch, dass man nach…8. Dezember 2020 JETZT LESEN →