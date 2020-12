Oppo Find X3 Pro: Spezifikationen machen die Runde

Oppo überraschte dieses Jahr, als man mit einem sehr guten Flaggschiff bei uns in Deutschland an den Start ging. Das Oppo Find X2 Pro war nicht nur der Anfang für den Marktstart in Deutschland, es zeigte auch, dass man nach oben möchte.

Das Oppo Find X3 Pro soll hier weitermachen und kommt mit einem Snapdragon 888 daher (das hat Oppo bereits bestätigt). Wie Evan Blass berichtet, soll es ein Display mit 6,7 Zoll (QHD+), 10 Bit (wir haben darüber berichtet) und zusätzlich einer variablen Bildwiederholungsrate (10 bis 120 Hz, siehe Note 20 Ultra) geben.

Auf der Rückseite finden wir einen neuen Sensor von Sony (IMX766), den Oppo direkt zweimal im Find X3 Pro verbaut hat, einmal für die Hauptkamera und einmal für Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Dazu kommt eine Zoom-Kamera (2-fach) mit 13 Megapixel und eine Makro-Kamera mit 3 Megapixel, die Blass so beschreibt:

This latter camera is said to offer 25x zoom, with lights circling its lens, setting it up to function as a de facto microscope. Expect this feature to receive significant attention in FX3P marketing.