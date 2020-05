Oppo Find X2 Pro: Neue Farbe geplant

Oppo hat eine neue Farbe für das Find X2 Pro geplant, welches mittlerweile auch in Deutschland gestartet ist. Es handelt sich wohl um eine weitere Version mit einer Fake-Lederrückseite, nach Orange scheint nun aber Grün anzustehen.

Genau genommen soll das Oppo Find X2 Pro in „Bamboo Green“ am 25. Mai in China gezeigt werden und verfügbar sein. Es ist auch schon ein erstes Bild davon aufgetaucht, welches allerdings keine besonders gute Qualität besitzt.

-->

Bisher ist noch unklar, ob wir das grüne Oppo Find X2 Pro in Deutschland sehen werden, oder ob diese Farbe nur für China gedacht ist. Von offizieller Seite gibt es bisher keine Details, ich könnte es mir in den kommenden Wochen aber durchaus vorstellen. Grundsätzlich bin ich aber kein Fan davon, wenn neue Farben schon so schnell kommen, warum veröffentlicht man sie nicht direkt beim Marktstart?

Oppo Find X2 Pro als Lamborghini-Edition angekündigt Oppo präsentierte im März das Find X2 Pro, welches wir bereits getestet haben und welches ab morgen bei Vodafone erhältlich sein wird. Doch das ist noch nicht alles, denn es wird auch eine Lamborghini-Edition vom Flaggschiff geben. Oppo Find X2…19. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->