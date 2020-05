Oppo Find X2-Serie zum Marktstart mit Gratis-Kopfhörern

Seit gestern sind das Oppo Find X2 Lite, Find X2 Neo und Find X2 Pro offiziell in Deutschland erhältlich. Zum Marktstart gibt es zu jedem der drei Smartphones einen Kopfhörer gratis dazu.

Oppo fährt zum Marktstart der Find X2-Reihe groß auf. Nicht nur werden die neuen Smartphones in Social Media von bekannten Persönlichkeiten wie Julien Bam, Alexibexi und Co. beworben, sondern auch eine Vorbesteller-Aktion soll Deutschland für die neuen Modelle begeistern.

Erwirbt man ein Oppo Find X2 Lite, Find X2 Neo oder Find X2 Pro bis zum 14. Juni 2020, kann man jeweils einen Kopfhörer gratis dazu erhalten. Hierzu muss man sich bis zum 28. Juni 2020 mit dem Kaufbeleg und der IMEI-Nummer des Smartphones auf der Aktionsseite registrieren.

Die Gratis-Kopfhörer variieren abhängig vom erworbenen Smartphone. Je nach Modell besitzen sie eine UVP zwischen 79 und 399 Euro, sind im freien Handel aber zum Teil schon zu einem geringeren Preis erhältlich. Folgende Beigaben bietet Oppo im Rahmen der Aktion an:

Zum Oppo Find X2 Lite einen Oppo Enco W31

Zum Oppo Find X2 Neo einen Oppo Enco Free

Zum Oppo Find X2 Pro einen Bang & Olufsen Beoplay H8i

Mit der Kopfhörer-Aktion werden die Smartphones der Oppo Find X2-Serie preislich noch einmal deutlich attraktiver. Kombiniert man diese nun noch mit weiteren Angeboten, lassen sich sehr gute Preise erzielen.

Oppo Find X2 Pro zum Sparpreis bei winSIM

So wird das Oppo Find X2 Pro momentan zum Beispiel bei winSIM in Kombination mit dem LTE All 1 + 1 GB-Tarif sehr günstig angeboten. Zum Einmalpreis von 49,99 Euro und monatlichen Kosten in Höhe von 30,99 Euro erhaltet ihr das Flaggschiff-Smartphone zu dem günstigen Tarif im O2-Netz dazu. Dieser zeichnet sich durch 2 GB Datenvolumen, eine Allnet- und eine SMS-Flatrate aus.

Über die gesamte Laufzeit ergeben sich dadurch lediglich Kosten in Höhe von 793,75 Euro. Allerdings sollte man darauf achten, die Datenautomatik zu deaktivieren, falls der Tarif tatsächlich verwendet werden sollte.

Nimmt man nun auch noch an der Kopfhörer-Aktion von Oppo teil, was eigentlich problemlos möglich sein sollte, gibt es auch noch die Bang & Olufsen Beoplay H8i kostenlos dazu. Diese kosten im Handel momentan ca. 250 Euro, sodass der effektiv gezahlte Preis für das Oppo Find X2 Pro rund 543 Euro beträgt – und das bei einer UVP von 1.199 Euro!

