Oppo Find X2 Pro wird kein Schnäppchen in Deutschland

Oppo wird morgen das Find X2 und Find X2 Pro vorstellen und wir wussten schon, dass es Highend-Modelle und richtige Flaggschiffe werden. Snapdragon 865, OLED-Panel mit 120 Hz, 12 GB RAM, 256 bzw. 512 GB UFS-3.0-Speicher, da steckt so ziemlich alles drin, was man momentan in ein Android-Smartphone packen kann.

Dazu kommt eine ordentliches Kamera-Setup und vieles mehr, Oppo hat sich hier nicht lumpen lassen und ein ordentliches Modell auf die Beine gestellt. Die Ankündigung wird morgen um 10:30 Uhr stattfinden, den Livestream dazu habe ich euch schonmal unten eingebunden. Wir werden natürlich nach dem Event darüber berichten.

Oppo Find X2 Pro kostet 1200 Euro

Wie WinFuture nun erfahren hat, erwarten uns da aber auch ordentliche Preise, denn das Oppo Find X2 soll bei 999 Euro starten und das Pro-Modell sogar bei 1199 Euro. Damit ist man in einer Liga mit Apple, Samsung und Huawei, allerdings hat sich Oppo in Europa noch keinen großen Namen gemacht (was man plant).

Oppo gehört zu BBK Electronics und ich bin mir sicher, dass wir viele Features auch im OnePlus 8 Pro sehen werden. Das könnte dann eine etwas bessere Software haben und wird vermutlich keine 1200 Euro kosten. Und da es in diesem Jahr früher kommt, würde ich vielleicht noch die Ankündigung von OnePlus abwarten.

Oppo Find X2 (Pro) Spezifikationen

Oppo Find X2 (Pro) im Livestream

