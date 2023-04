Oppo spricht jetzt von einer „Pause“ in Deutschland

Letzte Woche wurde bekannt, dass sich Oppo aus Europa verabschiedet und somit auch aus Deutschland. Und OnePlus ist wohl mit dabei. Seit dem gab es mehrere Statements und diese Woche hat sich Oppo erneut offiziell zu Wort gemeldet.

Oppo: Wir machen nur eine Pause

In Deutschland spricht Oppo jetzt von einer „Pause“, was daran liegt, dass man sich in Verhandlungen mit Nokia (die ein Verkaufsverbot erwirkt haben) befindet. Oppo spricht sogar davon, dass man davon ausgeht, dass diese bald beseitigt sind.

Von offizieller Seite verlässt Oppo also nicht den deutschen Markt, aber ich habe da letzte Woche einige Dinge erfahren, die mich dennoch skeptisch stimmen. Sagen wir es mal so: Ein Dementi ist eine Sache, aber Google sprach kurz vor dem Aus von Google Stadia tatsächlich von einer großartigen Zukunft für diesen Dienst.

Oppo hat die Kommunikation von lokalen Personen und der Agentur abgezogen und kommuniziert über offizielle Mitarbeiter direkt aus China. Und es gibt mehrere Statements mit teilweise unterschiedlichen Aussagen und Raum für Spekulation.

Mein Wissensstand bleibt: Das war es vorerst in Deutschland. Vielleicht ist das aber auch nur eine Taktik, um Druck auf Nokia auszuüben. Die könnten sich am Ende für einen Deal entscheiden, frei nach dem Motto: Lieber weniger als gar ein Geld.

Besonders gut sieht es derzeit jedenfalls nicht aus, denn ohne einen Deal mit Nokia würde ich davon ausgehen, dass das eine Pause ohne Ende der Pause sein wird.

