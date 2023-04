Ein Hauch von Huawei: Honor Magic 5 Pro im Test

Das Honor Magic 5 Pro ist ein sehr gutes Android-Flaggschiff und es ist zwar auf den ersten Blick nicht günstig, doch es bietet eine hohe Ausstattung und es gibt für Vorbesteller diverse Boni dazu. Und es könnte alten Huawei-Nutzern gut gefallen.

Optisch hat mich das Magic 5 Pro im Test stark an die Mate-Reihe erinnert und auch Magic OS erinnert optisch und vom Aufbau an EMUI. Honor ist die ehemalige Untermarke von Huawei, aber die Trennung ist jetzt schon über zwei Jahre her.

Die weiterhin recht große Ähnlichkeit wird sicher einigen Fans von Huawei gefallen, denn Huawei selbst baut zwar noch Smartphones, aber eben ohne Google-Apps und ohne 5G. Und genau da kommt jetzt Honor als neuer Lückenfüller ins Spiel.

Video: Honor Magic 5 Pro im Test

Honor Magic 5 Pro: Die Spezifikationen

Hersteller: Honor

Honor Modellbezeichnung: Magic 5 Pro

Magic 5 Pro Preis: ab 1199,90 Euro

ab 1199,90 Euro Verfügbar: ab Mitte April 2023

ab Mitte April 2023 Größe: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm

162,9 x 76,7 x 8,8 mm Gewicht inklusive Akku: 219 g

219 g Betriebssystem: Android 13

Android 13 Akku: 5000 mAh

5000 mAh Display: 6,8″ (OLED, 120 Hz, QHD+)

6,8″ (OLED, 120 Hz, QHD+) Kamera: Triple-Kamera (jeweils 50 MP)

Triple-Kamera (jeweils 50 MP) Speicher: 512 GB

512 GB CPU: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12 GB

Das sind nicht alle Spezifikationen des Honor Magic 5 Pro. Auf der Webseite von Honor bekommt ihr weitere Informationen zum neuen Android-Smartphone.

Honor Magic 5 Pro: Eindrücke aus dem Alltag

Das Design erinnert wie gesagt stark an die Mate-Reihe von Huawei, der Kamerabucke hinten ist rund und ausgesprochen groß. Es wird gerne gescherzt, dass das bald die halbe Rückseite ist und so nah kam wohl noch kaum ein Hersteller heran. Die Verarbeitung ist aber gewohnt gut und ich mag die matte Rückseite und den Grünton, optisch ein schönes Smartphone.

Bei der Haptik gibt es ebenfalls Pluspunkt, die Übergänge zwischen Rand, Front und Rückseite sind weich und ich mag auch matte Rückseiten. Es ist aber kein kompaktes Smartphone mit ca. 163 mm Höhe und mit fast 220 g ist es kein Leichtgewicht. Das Honor Magic 5 Pro ordnet sich hier in die Rieger der anderen Flaggschiffe ein und fällt nicht besonders auf.

Das Display besitzt hervorragende Farben, gute Blickwinkel, ist mit bis zu 1.800 nits sehr hell und man bekommt, was man 2023 erwarten kann. Man bekommt aber auch eine etwas stärkere Biegung an der Seite, als man sie mittlerweile von Marken wie Samsung gewohnt ist. Nicht mehr so stark wie bei Huawei früher, aber dem Trend zu immer flacheren Displays folgt Honor nicht. Ich würde die Biegung nicht benötigen, finde sie aber noch in Ordnung und sie ist relativ sanft, so entsteht auch kaum eine Spiegelung an der Kante. Die Aussparung im Display ist relativ groß, was nicht ganz so schön aussieht, vor allem, weil es seitlich platziert ist und nicht mittig ist. Doch es hat einen Grund, warum das Loch so breit ist, dazu gleich mehr.

Bei der Kamera bin ich geteilter Meinung, denn die Hauptkamera liefert sehr gute Ergebnisse und interpretiert die Fotos natürlich und hat einen angenehmen Bokeh-Effekt ohne einen künstlichen Porträtmodus und der Zoom kann ebenfalls überzeugen, da zahlt sich die Periskop-Technologie aus. Allerdings fand ich die Ultraweitwinkel-Aufnahmen nicht ganz so überzeugend, ich hatte öfter mal ein Rauschen und eine doch recht stark verzerrte Schrift. Sie ist okay, aber doch ein gutes Stück von der Hauptkamera entfernt. Videoaufnahmen sind auch in Ordnung, da spürt man auch den großen Sensor der Hauptkamera, aber bei der Farbtreue gibt es etwas Luft nach oben und sie kann in meinen Augen nicht mit einem Apple iPhone, was nun mal der Standard für Videos bei mir ist, mithalten. Schlecht ist das Honor Magic 5 Pro aber auch nicht.

Die Software erinnert mich wie gesagt stark an EMUI, was subjektiv ist, aber ich würde mir einen minimalistischeren und neuen Ansatz wünschen, bei dem man erkennt, dass Honor unabhängig ist. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zu Huawei und selbst der App Market wirkt wie eine Kopie der AppGallery. Man könnte meinen, dass sich noch die gleichen Teams um die Software kümmern. Basis ist Android 13, aber ich habe schon letztes Jahr kritisiert, dass es nur zwei Major-Updates gibt und vier Jahre für die Sicherheit. In beiden Fällen ist die Branche in dieser Preisklasse jeweils ein Jahr weiter, manche sogar zwei, ein Samsung Galaxy S23 Ultra bekommt zum Beispiel vier Major-Updates. Da muss Honor dringend nachlegen.

Bei der Performance habe ich aber keine große Kritik, denn Magic UI wirkt zwar nicht wie die schnellste Benutzeroberfläche für Android, aber bisher läuft alles gut, flüssig und stabil. Und mit dem Snapdragon 8 Gen 2 steckt der aktuelle Chip von Qualcomm unter der Haube, in Kombination mit 12 GB RAM muss man sich, sofern Honor die Software pflegt, keine Sorgen machen.

Das betrifft auch die Akkulaufzeit, mit der ich sehr zufrieden bin bisher. Vor allem im Standby verliert das Honor Magic 5 Pro nicht viel Akku und ich vermute fast, dass hier noch die alte und relativ aggressive Strategie von Huawei im Hintergrund arbeitet, die unnötige Prozesse direkt beendet. Über 7 Stunden Displayzeit sollten aber kein Problem sein, wobei ich sowas nie exakt teste und jemand bin, der in der Testphase sogar gerne mal die maximale Helligkeit nutzt. Geladen wird mit bis zu 66 Watt über Kabel, was mir vollkommen ausreicht, und bis zu 50 Watt über Qi, also kabellos.

Bei den Stereo-Lautsprechern hat Honor das gleiche Problem, wie die meisten Highend-Flaggschiffe mit einem hauchdünnen Rand. Der untere Speaker ist klar und laut, der Speaker in der Hörmuschel aber leise und dumpf. Ich wäre weiterhin dafür, dass der zweite Speaker auf den oberen Rand wandert, denn mit dieser Lösung entsteht kein guter Stereo-Effekt.

Lob gibt es für die Entsperrmethoden, denn der Fingerabdrucksensor unter dem Display funktioniert gut, schnell und zuverlässig und es gibt nicht nur Face Unlock, es gibt auch Face Unlock via 3D-Sensor wie beim iPhone und das ist nicht nur sicherer, es geht auch sehr schnell. Ich habe beides aktiviert und kann frei wählen, für mich die perfekte Kombination zum Entsperren.

Bei Sonstiges kann ich nur sagen, dass das Honor Magic 5 Pro alles abhakt, was ich von einem Flaggschiff erwarte. Es gibt eine IP68-Zertifizierung, es gibt Qi, es gibt sogar den 3D-Sensor für Face Unlock, mir fehlt eigentlich nur UWB (Ultrabreitband), darauf verzichten 2023 leider weiterhin viele Flaggschiffe.

Honor Magic 5 Pro: Mein persönliches Fazit

Hätte man mir das Honor Magic 5 Pro mit einem Huawei-Logo in die Hand gedrückt und behauptet, dass es sich um das neue Mate-Flaggschiff handelt und man jetzt wieder Google und 5G nutzen darf, ich hätte es vielleicht sogar direkt geglaubt.

Man spürt die Ähnlichkeiten auch zwei Jahre nach der Trennung noch, was in ein paar Fällen positiv ist (Honor besitzt eine sehr gute Kamera-Software), aber nicht nur (Benutzeroberfläche und Update-Politik). Grundsätzlich ist das Honor Magic 5 Pro aber ein sehr gutes Android-Flaggschiff für das Jahr 2023 in meinen Augen.

Man bekommt für 1.200 Euro nicht nur das volle Paket mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher, wer die Vorbesteller-Aktion mitnimmt, der könnte den Preis vielleicht auf ca. 1.000 Euro drücken. Für diese Ausstattung ist das eine echte Kaufempfehlung.

Ich persönlich würde mir aber weiterhin wünschen, dass Honor endlich auch mal unabhängiger von Huawei wird. Ein eigenes Design, was nicht wie ein Mate-Modell aussieht, eine eigene Benutzeroberfläche, die nicht an EMUI erinnert, und dazu noch eine gute Update-Politik und man würde noch mehr Nutzer ansprechen.

Meine Vermutung ist, dass viele misstrauisch bleiben, weil sie das von Huawei wissen und somit Honor nicht mehr trauen. Und wenn die Geräte wie bei Huawei aussehen und sich so anfühlen, dann schafft das (in Europa) kein Vertrauen. Auf der anderen Seite: Wer sich Huawei mit Google/5G wünscht, der bekommt das.

Von mir gibt es jedenfalls eine Kaufempfehlung und nach dem Wegfall von Huawei, Oppo und OnePlus hoffe ich auf eine neue Alternative. Xiaomi wird immer teurer und Xiaomi und Samsung benötigen echt mehr Konkurrenz im Android-Bereich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

