Das war es mit OnePlus und Oppo in Europa

Das ging plötzlich doch relativ schnell, denn wir haben am Morgen gehört, dass sich Oppo aus Deutschland zurückziehen wird und mittlerweile wissen wir mehr.

BBK wird sich mit den beiden Marken „OnePlus“ und „Oppo“ nach und nach aus Europa zurückziehen, im April laufen die entsprechenden Verträge aus und diese werden nicht verlängert. Die PR-Agenturen der Marken wurden heute informiert.

Max berichtet, dass es erst in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden losgeht, aber langfristig werden die Marken in Europa verschwinden.

I can confirm: OPPO and OnePlus are pulling out of Europe. First to leave are Germany, UK, France and Netherlands.

Grund ist zum einen das anhaltende Verkaufsverbot für OnePlus und Oppo bei uns in Deutschland, aber das ist nicht der einzige Grund. Der Markt in Europa ist schwer umkämpft, nicht mehr so lukrativ und die Kosten sind immer weiter gestiegen.

Das betrifft somit auch Realme als Untermarke von Oppo, die sich übrigens schon letztes Jahr von der Agentur getrennt haben. Es ist noch unklar, was dieser Schritt für Vivo bedeutet, die gerade mit einem Highend-Modell in Europa durchstarten.

Gut möglich, dass Vivo in Europa aktiv bleibt, aber als BBK-Marke wäre ich derzeit eher vorsichtig. Nokia ist zwar nur gegen Oppo und OnePlus vorgegangen, doch ich vermute mal stark, dass BBK die Lizenzgebühren für Vivo ebenfalls nicht zahlt.

Eine offizielle Bestätigung der Marken steht noch aus, aber diese wird es wohl noch im Laufe des Tages geben, das habe ich auch gehört. Die Agenturen verweisen im Moment jedenfalls an die Hersteller, doch da will man sich noch nicht dazu äußern.

Schade, denn die Marken von BBK waren gute Konkurrenz für Samsung, Xiaomi und Apple, vor allem nach dem Ende von Huawei (die zwar noch aktiv sind, aber eben ohne Google und 5G). Da wird jetzt durchaus eine kleine Lücke entstehen.

Update: Es gibt mittlerweile ein offizielles Statement von OnePlus.

OnePlus will not exit from Europe and the UK and maintains stable operations in local markets. OnePlus will continue to invest in Europe and provide more innovative product and solutions for its users.