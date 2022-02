„Our Essentials by Amazon“: Mehr Eigenmarken auch in Deutschland

Unter der Marke „Amazon Basics“ vertreibt Amazon auch hierzulande bereits seit Jahren zahlreiche Produkte unter eigener Flagge. Nun baut man das Ganze mit einer weiteren Marke aus.

Während der Pandemie hat Amazon damit begonnen, immer mehr alltägliche und vor allem geringpreisige Produkte zu verkaufen. Das lief lange Zeit fast ausschließlich über die Handelsmarke „Jeden Tag“ oder zum Beispiel auch die Amazon-Marken „Presto!“ und „Happy Belly“ bzw. „Mama Bear“ sowie „Solimo“.

Gerade für Prime-User war und ist das sehr interessant, denn so bekommt man zahlreiche Basics, die man normalerweise vor Ort kaufen würde, per Onlineeinkauf ohne Mehrkosten nachhause geliefert – oftmals zu Discounter-Preisen.

Ich habe dieses Angebot in den letzten zwei Jahren sehr gerne angenommen. Mit Pandemie und Baby war es oftmals äußert praktisch vor Ort nur noch Frischware kaufen zu müssen. Immer öfter konnte ich dadurch auch das Auto stehen lassen.

Inzwischen fiel mir auf, dass Amazon seit Kurzem Produkte einer weiteren Eigenmarke etablieren möchte: „Our Essentials by Amazon“.

Eigenmarke für Alltagsprodukte

Die Produkte von „Our Essentials by Amazon“ sind so frisch gelistet, dass sie teilweise noch keine Bewertungen haben. Auch diese Produkte werden ohne Extrakosten mit Prime-Versand zum Kunden geschickt.

Was auffällt: auch bei diesen Produkten ruft Amazon Preise auf, die man normalerweise aus dem örtlichen Einzelhandel kennt – und zwar eher von Lidl und Aldi als von REWE und EDEKA. Vom Duschgel, über Handseife, Nüsse, Kaffeepads, Datteln, Kosmetiktücher, Taschentücher, Spülmaschinentabs, Katzenfutter bis hin zu Küchentüchern landen aktuell stetig mehr Produkte der Marke online.

Die Strategie dahinter dürfte klar sein: Langsam aber sicher dem lokalen Handel Marktanteile streitig machen und das mit sehr wenig zusätzlichem Aufwand. Alles, was sich irgendwie gut und sicher versenden lässt, wäre dafür bestens geeignet.

Der Kunde könnte natürlich schon auf die Idee kommen, warum er Spülmaschinentabs, Katzenfutter oder Küchentücher nach Hause tragen soll, wenn Amazon (Logistics) sowieso vorbeikommt? „Praktischerweise“ bietet Amazon einen zusätzlichen Rabatt an, wenn man die Produkte obendrein noch als Sparabo bestellt.

Noch ist die Auswahl von „Our Essentials by Amazon“ sehr überschaubar. Aber sie wächst stetig. Es wirkt aktuell so, als ob Amazon mal wieder ausprobiert, was bei den Kunden ankommt und nebenbei – ohne große Ankündigung – stetig das Angebot erweitert.

Die Preisfindung unterliegt dabei in der Regel dem üblichen Amazon-System, welches durchaus dynamisch auf die Nachfrage und weitere Faktoren reagieren kann. Ich behaupte: Das wird ein Erfolg.

Eine Auswahl an derzeit verfügbaren Amazon-Eigenmarken:

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

