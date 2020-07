Die Multibanking-App Outbank hat aktuell ein Update erhalten. Version 2.28.0 bringt neue Funktionen und Fehlerbehebungen mit.

Mit dem Update hält zu Beispiel nun eine Suche nach Geldautomaten Einzug. Zu finden ist diese unter Einstellungen → Hilfe → Geldautomat finden. Außerdem ist jetzt paydirekt an Board. User können also nun ihr paydirekt-Konto in Outbank integrieren.

-->

Zu den weiteren Anpassungen gehören laut Changelog:

AGB zusenden: Einstellungen → Über → AGB > rechts oben den Teilen-Button nutzen.

Vorgemerkte Transaktionen gelöscht: Teilweise wurde ein vorgemerkter Umsatz nach der Buchung nicht gelöscht. Das wurde gefixt.

Anzeige des Depotwerts: Bei manchen Depots fehlte bisher der Depotwert, da er von der Bank nicht übertragen wird (bspw. Baader Bank, apoBank). Diese Information liefert Outbank nun.

Aus den Umsatzdetails eine Überweisung starten funktioniert wieder problemlos.

Vorgemerkte Umsätze werden nach der Buchung wieder gelöscht.

Dlf Audiothek erhält Dark Mode und mehr Nachdem die Dlf Audiothek mittlerweile die Unterstützung für Android Auto erhalten hat, wurde nun auch der iOS-Ausgabe ein größeres Update verpasst. Die bereits seit August 2017 verfügbare Dlf Audiothek des Deutschlandradios hat aktuell in der iOS-Version ein umfangreiches Update erhalten,…7. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->