Paramount+ einen vollen Monat kostenlos nutzen

Seit ein paar Tagen gibt es mit Paramount+ einen weiteren Streaminganbieter in Deutschland, der euch von einem Abo überzeugen möchte. Das Abo kostet euch 7,99 Euro pro Monat oder 79,90 Euro pro Jahr, aber die Testphase ist sehr kurz.

Eigentlich hat man nur 7 Tage Zeit für eine Entscheidung, danach wird man zur Kasse gebeten. Das liegt vermutlich daran, dass es noch nicht so viele Inhalte gibt und man nicht möchte, dass die Nutzer das alles in einer Probephase schauen.

Doch laut Mydealz gibt es einen Code, mit dem man die Probephase von 7 Tage auf 1 Monat verlängern kann: 1923. Ein voller Monat ist in meinen Augen okay, länger sollte eine Probephase auch nicht sein. Falls ihr also über die Feiertage „Top Gun: Maverick“ schauen wollt, dann schaut bei Paramount+ vorbei, der Film ist ab sofort verfügbar.

