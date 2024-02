Paris und die höheren Parkgebühren für SUVs

Paris machte in den letzten Wochen immer wieder Schlagzeilen, denn gestern fand eine Abstimmung statt, ob große SUVs in Zukunft höhere Parkgebühren in der Stadt bekommen sollen. Es wurde abgestimmt, die Preiserhöhung wird kommen.

Höhere Parkgebühren für schwere Autos

Konkret wird der Preis ab September verdreifacht, man zahlt also 18 statt 6 Euro, und in Außenbezirken sind es dann 12 statt 4 Euro. Dies gilt nur für Besucher und nicht für Bewohner. Wo ist die Grenze bei Autos? Verbrenner (und Hybride) dürfen nicht über 1,6 Tonnen schwer sein und bei Elektroautos sind es dann 2 Tonnen.

Funfact: Da muss man bei der Kontrolle schon genau wissen, welche Version des Tesla Model Y dort steht, denn die Basis wiegt unter 2 Tonnen, mit dem größeren Akku sind es aber etwas mehr als 2 Tonnen. Die Kontrolle dieser Regelung ist aber noch vollkommen offen, es haben auch nicht viele Menschen darüber abgestimmt.

1,3 Millionen Menschen wären berechtigt gewesen, doch nur rund 78.000 Stimmen wurden abgegeben. Es stimmten 42.415 Personen dafür und 35.430 dagegen.

Das Thema wird kontrovers diskutiert

Ein interessantes Thema, welches kontrovers diskutiert wurde, einige sehen darin das Ende von Autos in der Innenstadt. Was jetzt etwas übertrieben ist, da bisher nur die Preise für große Autos erhöht wurden, aber da könnte natürlich mehr passieren.

Grundsätzlich finde ich den Gedanken als Stadtbewohner nicht schlecht, aber nur, wenn es „fair“ abläuft (die Grenzen beim Gewicht finde ich nicht fair) und man auch gleichzeitig Möglichkeiten ausbaut, um den Weg in die Stadt attraktiver zu machen.

Falls nicht, dann schreckt man noch mehr Menschen ab, die Stadt zu besuchen und das schadet der Wirtschaft vor Ort. Mal schauen, ob es das Ende der Diskussion ist, wie Paris das umsetzt und ob weitere Beispiele folgen. Was meint ihr denn dazu?

