Penny Mobil und ja! mobil: Neuer Prepaid Basic Tarif für 4,99 Euro

Beim Mobilfunkangebot der REWE Group erhalten Neukunden ab dem 31. August 2023 mehr Leistung im Basic Tarif.

Ab morgen beinhaltet dieser eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze statt bisher 100 Minuten – und das ohne Aufpreis. Neukunden erhalten die verbesserten Konditionen automatisch bei Aktivierung des Basic Tarifs ab dem 31. August 2023. Bestandskunden können ab diesem Zeitpunkt in den neuen Basic Tarif wechseln, wie gewohnt in der App oder über die Service-Hotline.

Der neue Prepaid Basic Tarif von ja! mobil und Penny Mobil auf einen Blick:

1 GB Datenvolumen

Surfen im LTE-Netz der Telekom mit bis zu 25 Mbit/s

Telefonieren und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Startguthaben: 7,50 Euro

Kosten: 4,99 Euro für 4 Wochen

Die Mobilfunktarife von ja! mobil und Penny Mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH technisch realisiert.

