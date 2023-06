Perfekt für iOS 17: Nomad zeigt neue Ladelösungen für das Apple iPhone

Mit iOS 17 wird Apple eine neue Standby-Funktion einführen, bei der man sich bei Bedarf diverse Inhalte auf dem Display des iPhones anzeigen lassen kann. Das geht aber nur, wenn es lädt und das iPhone soll auch im Querformat auf dem Dock sein.

Nomad kennen einige sicher als Marke für Apple-Zubehör, aber diese ist auch recht teuer. Aber man hat eine passende Lösung für die neue Funktion und da man mit einer steigenden Nachfrage rechnet, hat man eine günstigere Version nachgereicht.

Aus dem Stand One und Base One werden Stand und Base. Die anderen Lösungen bietet man weiterhin an, diese sind aber jeweils 30 Dollar teurer. Der neue Stand ist mit 80 Dollar weiterhin kein Schnäppchen und die Base mit 70 Dollar auch nicht.

Aber es sind ein paar Dollar, die man sparen kann und man muss in meinen Augen auf nicht viel verzichten. Nomad hat nur MagSafe entfernt, das iPhone lädt also mit 7,5 statt 15 Watt. Es ist übrigens auch ein Unding, dass Apple für MagSafe ein paar Euro von Marken verlangt, aber die EU wird das in Zukunft auch noch unterbinden.

Meine MagSafe-Lösung passt für iOS 17 leider nicht, ich würde Standby aber echt gerne nutzen, da mache ich mich jetzt mal auf die Suche für den Herbst. Nomad gefällt mir, ist aber teuer, und da kommen sicher noch sehr viele Lösungen dazu.

PS: MagSafe ist am Ende auch nur Qi, aber eben mit Magneten. Geladen wird aber immer über Qi, das ist die exakt gleiche Technologie, die Apple beim iPhone nutzt.

