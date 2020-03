Peugeot e-208: Sportliche Version möglich

Peugeot führte in diesem Jahr das PSE-Branding beim 508 ein, doch das GTi-Badge soll weiterhin erhalten bleiben. Die sportliche GT- bzw. GTi-Reihe von Peugeot könnte in Zukunft auch für die elektrischen Modelle wie den e-208 genutzt werden.

In einem Gespräch mit Autocar hat Jean-Philippe Imparato, Chef von Peugeot, diese Woche angedeutet, dass ein Peugeot e-208 GTi in Zukunft kommen könnte.

We are working on what could be the GTi of the future. If one car has it [a GTi badge], it would be the 208, even if it’s electric. For the rest, it would be PSE.