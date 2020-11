Philips Hue White & Color Starter Set im Angebot

Willkommen zur größten Deal-Woche des Jahres, wer auf der Suche nach neuer Technik ist, der sollte diese Woche die Augen offen halten. Heute gibt es zum Beispiel ein gutes Angebot für ein Starter Set von Philips Hue. Beim Preis sind Amazon, MediaMarkt und Saturn mitgezogen, alle verlangen 75,06 Euro.

Um welches Starter Set geht es? Ihr bekommt das Philips Hue White & Color Starter Set, welches aus drei E27-Birnen (inklusive Bluetooth) und einer Bridge von Philips besteht. Ein guter Einstieg in die Hue-Welt, oder auch eine gute Ergänzung, wenn man drei günstige E27-Lampen mit Farbe und Bluetooth haben möchte.

Dieses Set kostet gerne mal über 100 Euro, für mich war so ein Set damals der Einstieg in die Hue-Welt (nur ohne Bluetooth, das gibt es noch nicht so lange). Bei Amazon und MediaMarkt kann man das Set noch liefern lassen, bei Saturn muss man jedoch Glück haben, dass man es in einem Markt vor Ort abholen kann.

