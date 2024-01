Plants vs. Zombies 3 kommt bald: Nachfolger des Klassikers ist bereit

Ich habe schon ganz vergessen, dass EA einen neuen Teil von Plants vs. Zombies angekündigt hat, denn das war im Sommer 2019. Da hieß es, dass der dritte Teil der Kultreihe bald kommt, doch danach wurde es ruhig. Bis heute, denn es kommt.

Plants vs. Zombies 3: Die letzte Testphase startet

EA hat „Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia“, so der vollständige Name des neuen Spiels für Android und iOS, in die Soft-Launch-Phase geschickt. Es ist also in Ländern wie Australien, Irland, UK und auch in den Niederlanden verfügbar.

Plants vs. Zombies ist ein Tower-Defense-Spiel, welches damals von PopCap auf den Markt gebracht wurde, die später von EA übernommen wurden. Der erste Teil erschien im Mai 2009, da waren wir übrigens noch mit dem iPhone 3G unterwegs.

Ich bin gespannt, denn Plants vs. Zombies 3 folgt dem aktuellen Trend und ist kein Einmalkauf, es ist ein „kostenloses“ Spiel, welches dann aber natürlich mit dem ein oder anderen In-App-Kauf vollgestopft ist. Da betreibt man jetzt sicher noch etwas Feintuning und ich hoffe daher, dass sich Teil 3 am Ende angenehm zocken lässt.

