PlateStation 5: Sony verbietet PS5-Platten

Ehrliche Meinung: Die weißen Platten an der Seite der PlayStation 5 sind etwas auffällig. Microsoft hat mit der Xbox Series X das etwas schönere und schlichtere Design geschaffen und als PS5-Nutzer wäre auch mein Gedanke, wie ich das Design dezenter machen könnte – das geht nicht nur mir so.

-->

Kurz nach der Ankündigung machten sich die ersten Unternehmen bereits an die Umsetzung und in Großbritannien wurde „PlateStation 5“ ins Leben gerufen. Die Idee: Die Platten an der Seite in unterschiedlichen Farben anbieten. Doch Sony will das nicht und hat das Start-Up daher mit Anwälten unter Druck gesetzt.

Zunächst musste man den Namen von „PlateStation 5“ in „Customize My Plates“ ändern und dann folgte die Ansage, dass man den Verkauf der Platten einstellen muss, da Sony die eigenen Patente verletzt sieht. Man drohte dem Unternehmen mit einem Rechtsstreit und den wollte man nicht mit Sony eingehen.

PlayStation 5: China-Platten nur eine Frage der Zeit

Daher hat man den Verkauf der PS5-Platten nun eingestellt und wird Vorbestellern das Geld erstatten. Stattdessen wird man Folien anbieten und dürfte damit weniger erfolgreich, als mit Platten sein, denn da haben sich Dbrand und Co. schon auf dem Markt etabliert. Die Konkurrenz für solche „Skins“ ist verdammt groß.

Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass wir in den kommenden Monaten weitere Angebote dieser Art sehen werden, dann aber vielleicht von Shops aus China, wo man das mit den Patentrechten nicht ganz so eng sieht. Ich hoffe ja, dass Sony zeitnah eine komplett schwarze Version der PS5 nachreichen wird.

PlayStation Plus: Ab November mit der PS5 Sony hat diese Woche bekannt gegeben, dass Nutzer von PlayStation Plus im November mit Mittelerde: Schatten des Krieges und Hollow Knight: Voidheart-Edition bei der PlayStation 4 rechnen können. Wer zum Marktstart eine neue PlayStation 5 bekommt, der erhält außerdem noch…30. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->