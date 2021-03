Play Store: Google zieht bei Entwickler-Provision mit Apple mit

Apple senkte vor ein paar Wochen die Provision, die man bei kleinen Entwicklern im App Store einstreicht. Wer weniger als 1 Million Dollar Umsatz pro Jahr macht, der muss nur noch 15 Prozent abgeben. Warum die Grenze? Weil das so gut wie keinen Einfluss auf den gesamten Umsatz macht, wir haben das hier näher erläutert.

Google zieht wie erwartet mit Apple mit

Ich habe mir schon gedacht, dass dieser Schritt einen Einfluss auf Google und den Play Store haben wird und wie erwartet zieht man jetzt nach. Ab dem 1. Juli wird es auch hier mehr Geld für Entwickler geben, die weniger als 1 Million Dollar pro Jahr verdienen, das hat Google diese Woche im Android-Entwicklerblog verraten.

Laut Google betrifft das zwar fast alle Entwickler, aber wie bei Apple kommt der große Umsatz von den großen Fischen. Google geht allerdings noch einen kleinen Schritt weiter, denn die 15 Prozent Provision gelten auch dann für die erste Million, wenn man mehr Umsatz macht. Immerhin ein kleiner Bonus für die großen.

Die Stores von Apple und Google geraten zunehmend unter Druck und so hoffen die beiden Giganten, dass Behörden das Duopol vielleicht nicht mehr so streng beurteilen werden. Doch Epic, Microsoft und Co. werden trotz der Änderung sicher nicht aufhören und weiter versuchen den Druck auf Apple und Google zu erhöhen.

