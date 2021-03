Apple App Store und Google Play Store: Es wird spannend in Arizona

Anfang Februar haben wir berichtet, dass das Monopol für den Apple App Store fallen könnte, wenn eine neue Regelung in North Dakota zum Gesetz wird, doch der Antrag scheiterte bereits bei der Abstimmung. Wir haben bereits berichtet, dass Apple und Google auch in anderen Staaten vor solchen Problemen stehen.

In Arizona geht es zwar nicht um Alternativen für die Stores, aber es geht um eine zusätzliche Bezahlmöglichkeit. Die Regelung möchte erreichen, dass Entwickler in Stores mit über 1 Million Downloads eine eigene Bezahloption anbieten können. Das wäre kritisch, da Apple und Google viel Geld mit den Apps verdienen.

-->

Es ist noch ein gutes Stück bis zu einem möglichen Gesetz, aber der Antrag hat nun laut The Verge das „House of Representatives“ passiert. Als Nächstes wird der Staatssenat entscheiden und am Ende dann der Gouverneur von Arizona (Doug Ducey). Die Lobbyarbeiten der Unternehmen laufen derzeit auf Hochtouren.

Apple und Google bleiben unter Druck

Es gibt übrigens auch kritische Stimmen, denn genau das möchte Epic derzeit im Rechtsstreit mit Apple erreichen und einige sind der Meinung, dass sich die Politik nicht in diesen einmischen und diesen beeinflussen sollte. Es geht hier vielleicht nur um einen Staat in den USA, aber sollte diese Regelung dort kommen, dann müssen sich Apple und Google gezielt anpassen. Und außerdem könnte das ein Beispiel für andere Staaten (und Länder?) sein diesem Schritt später zu folgen.

Kurz: Apple und Google verfolgen das Geschehen ganz genau, denn es könnte einen erheblichen Einfluss auf den Umsatz haben. Sollte die Regelung kommen und Entwickler nicht mehr auf die Bezahlmöglichkeiten von Apple und Google zugreifen müssen, dann würden das Spotify, Netflix und Co. sicher machen.

Die Ereignisse rund um die großen Stores werden 2021 spannend bleiben, denn Unternehmen wie Apple und Google müssen derzeit an vielen Plätzen kämpfen.

Apple iPhone 12S Pro: ProMotion, größerer Akku, X60 und mehr Ming-Chi Kuo hat sich diese Woche zu Wort gemeldet und viele neue Detail zur kommenden iPhone-Generation verraten. Die meisten Details kennen wir, aber wir bekommen somit eine weitere und auch eine der zuverlässigsten Apple-Quellen. Apple iPhone 12S Pro mit 120…2. März 2021 JETZT LESEN →

-->