PlayStation 5 kann bei Amazon, Saturn und Co. vorbestellt werden

Sony hat ein paar Einheiten der PlayStation 5 produzieren können und sich eine Aktion ausgedacht. Im Bundle mit God of War Ragnarök kann man die PS5 ab sofort bei diversen Händlern vorbestellen und bekommt sie dann zeitnah geliefert.

Das ist natürlich auch ein kleiner Trick, um die Verkaufszahlen von God of War Ragnarök zu pushen, denn das Bundle ist für viele die beste Option, um nach zwei Jahren langsam mal an eine Konsole zu kommen. Schade, dass es nur so geht.

Mit dabei sind Händler wie MediaMarkt, Saturn und Amazon, weiter unten findet ihr ein paar Links dazu. Wobei Amazon ebenfalls einen Trick nutzt, um mehr Prime-Nutzer zu gewinnen, denn diese Aktion gibt es leider nur für Prime-Mitglieder.

Geliefert wird laut Sony bis spätestens 31. Januar 2023, bei einigen wird das also nicht mehr vor Weihnachten klappen. Die Aktion geht bis zum 22. Dezember und nur „solange der Vorrat reicht“. Kommen wir aber zu den teilnehmenden Händlern:

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->