PlayStation 5: Neues VR-Headset soll Ende 2022 kommen

Sony gab zum Start ins neue Jahr bekannt, dass man ein neues VR-Headset für die PlayStation 5 plant. Das aktuelle ist zwar (mit einem Adapter) kompatibel, doch man hat dennoch einige Ideen und will diese mit einer neuen Generation umsetzen.

Ein Highlight wird der neue Controller sein, der viele Funktionen des normalen PS5-Controllers erhält. Angeblich soll auch das Headset selbst jetzt haptisches Feedback unterstützen, doch das hat Sony bisher noch nicht bestätigt.

Neues VR-Headset mit OLED-Panels

Diese Woche hat Bloomberg einen exklusiven Beitrag veröffentlicht, in dem man behauptet, dass Sony für das neue PSVR-Headset wohl OLED-Panels nutzen will. Sony wird hier auf Samsung Display als Partner für das Headset zurückgreifen.

Interessant ist aber nicht nur, dass Samsung Display wohl bald die Gamingbranche mit Nintendo (Switch Pro) und Sony (VR-Headset) erobert, sondern Sony einen Release im Weihnachtsgeschäft 2021 mit dem neuen VR-Headset anpeilt.

Sony selbst hat bisher nur betont, dass man an einem Headset arbeitet, da man Partner mit ins Boot holen wollte. Außerdem hat man bestätigt, dass es nicht 2021 kommt, nannte aber kein Datum. Ende 2022 soll es dann also so weit sein.

