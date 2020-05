PlayStation 5: Sony plant exklusive PS5-Spiele

Es geht los: Das Marketing für die PlayStation 5 scheint nun voll angelaufen zu sein. In den letzten Wochen gab es hier und da ein paar Details, doch nächste Woche wird man richtig loslegen und einen Ausblick auf die PS5-Spiele geben.

Die Fans warten zwar weiterhin auf das Design der PlayStation 5, doch am Ende sind die Spiele das Entscheidende bei einer Konsole. Werden wir das Design in der kommenden Woche sehen? Unklar, aber ich rechne noch nicht damit.

Doch Sony geht nun in die Offensive und Jim Ryan hat in einem Interview mit GameIndustry verraten, dass alles wie geplant läuft. Die PlayStation 5 wird trotz Corona-Krise in diesem Jahr weltweit auf den Markt kommen und auch bei den PS5-Spielen von Sony selbst sei man weiterhin voll im Plan.

Sony rechnet damit, dass durch die neue Leistung der PS5 auch die Kosten der Entwicklung von Spielen steigen werden und daher ist es wichtig, dass man recht zügig ein paar Einheiten verkauft. Knapp 15 bis 25 Millionen PS4-Nutzer werden wohl zügig wechseln, doch es gibt noch deutlich mehr Nutzer da draußen.

Das Unternehmen verfolgt daher einen anderen Ansatz als Microsoft: Exklusive PS5-Spiele sollen die Verkaufszahlen der neuen Generation steigern.

We do believe in generations, and whether it’s the DualSense controller, whether it’s the 3D audio, whether it’s the multiple ways that the SSD can be used… we are thinking that it is time to give the PlayStation community something new, something different, that can really only be enjoyed on PS5.