PlayStation 5: Sony zeigt PS5-Oberfläche

Sony hat heute endlich das letzte große Geheimnis der PlayStation 5 gelüftet: Die Benutzeroberfläche. Ein aktuelles Video zeigt über 10 Minuten lang, was euch da mit der nächsten PlayStation erwarten wird. Und man hat im Gegensatz zur Xbox Series X/S eine komplett neue Oberfläche für die neue PlayStation gewählt.

Damit wäre dieser Part nun ebenfalls abgehakt und wie Sony anmerkt, wurde die Benutzeroberfläche so ausgelegt, dass man alles erreichen kann, ohne ein Spiel direkt beenden zu müssen. Sieht eigentlich gut aus und wirkt im Video auch sehr flüssig. Schaut euch einfach in Ruhe das Video an, da wird sehr viel gezeigt.

