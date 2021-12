PlayStation 5: Uncharted: Legacy of Thieves Collection kommt im Januar

Fans von Uncharted, die mit einer PlayStation 5 unterwegs sind, können sich den 28. Januar 2022 im Kalender markieren. Sony hat nämlich heute mitgeteilt, dass die neue Remastered-Reihe von Naughty Dog ab diesem Tag erhältlich sein wird.

Die Entwickler haben diverse Anpassungen vorgenommen, es sind sogar bis zu 120 fps (mit FHD) möglich und es gibt 3D Audio und Support für den neuen DualSense-Controller der PS5. DIe PC-Version kommt auch 2022 (es gibt noch kein Datum).

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection beinhaltet Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy und da ich bisher schon sehr viel Positives über die Spiele gehört habe und wusste, dass die Kollektion kommt, steht sie bei mir an.

