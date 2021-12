Porsche zeigt exklusives Elektro-Rennauto für ein PlayStation-Spiel

Im März 2022 kommt Gran Turismo 7 für die PlayStation 4 und 5 auf den Markt und Porsche ist bei dieser Reihe seit Jahren vertreten. Für den neuen Titel hat man sich aber etwas Besonderes ausgedacht, denn es gibt ein exklusives Elektro-Konzept.

Porsche Vision Gran Turismo

Der Porsche Vision Gran Turismo wurde speziell für das Videospiel konzipiert, soll aber auch eine kleine Preview für die Vision des elektrischen Rennsports sein. Das Elektroauto-Rennauto zeigt viele alte und neue Designelemente von Porsche.

-->

Und da das ein Videospiel ist, gibt es noch ein paar neue Ideen von Porsche. Dazu gehört das gecurvte Hologram-Display, welches wir zwar vom Taycan kennen, das hier aber eben ein Hologram ist. Und man hat ein spezielles haptisches Feedback für den PS5-Controller entwickelt, welches für ein intensiveres Erlebnis sorgen soll.

Für Porsche ist es das erste Mal, dass man ein Konzept speziell für den virtuellen Raum entwickelt hat. So will man bei Porsche eine neue Zielgruppe für das digitale Zeitalter abholen. Im Gegensatz zum Mission R, der ein elektrischer 718er wird, ist dieses Konzept aber vermutlich ein reines Konzept, was so nie in Serie geht.

Polestar 3 für 2022 angeteasert und eigene Plattform-Pläne Bei Polestar war es in diesem Jahr etwas ruhiger und man konzentrierte sich auf den Polestar 2. Es wurden neue Märkte erschlossen und neue Versionen kamen dazu. Doch ab sofort steht pro Jahr ein neues Elektroauto bei Polestar an. Das…3. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->