PlayStation Now: Sony nennt die beliebtesten Spiele des Frühjahres

Sony hat diese Woche die beliebtesten Spiele bei PlayStation Now genannt und sich dabei auf das „Frühjahr“ konzentriert. Konkret heißt das: Es geht um den Zeitraum zwischen dem 1. März 2021 und 1. Juni 2021 (in aktiven Spielstunden).

Besonders beliebt war das Avengers-Spiel von Square Enix, was zwar nicht gut bewertet wurde, was sich aber daher vermutlich nur wenige gekauft und es daher lieber im Abo gespielt haben. Der Titel verschwindet übrigens im Juli wieder.

Horizon Zero Dawn landet als einziger Titel von Sony selbst in der Bestenliste, wird dort aber vermutlich nicht mehr zu finden sein im Sommer, denn Sony hat das Spiel vor ein paar Wochen für alle Nutzer inklusive Erweiterung verschenkt.

Marvel‘s Avengers (verfügbar bis zum 5. Juli 2021)

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III (war bis zum 29. April 2021 verfügbar)

F1 2020 (nicht verfügbar in Japan)

WWE 2K19

Während man sich bei der Liste über diesem Abschnitt auf die PS4 und PS5 und sowohl Downloads, als auch Streams konzentriert hat, so gibt es auch noch eine Liste für den PC, allerdings kann man die PlayStation-Spiele nur streamen.

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel‘s Avengers (verfügbar bis zum 5. Juli 2021)

Detroit: Become Human

PlayStation Now ist ein Abo, welches ca. 60 Euro pro Jahr kostet und was man in gewisser Hinsicht mit dem Xbox Game Pass vergleichen kann. Allerdings lange nicht so mächtig, dafür verlangt Sony eben auch nur die Hälfte dafür.

