PlayStation Plus: Angebot-Aktion startet morgen

Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, dass ihr euch PlayStation Plus gönnt, dann wartet lieber einen Tag, denn morgen startet eine Aktion. Dann bekommt man alle drei Pakete (Essential, Extra und Premium) 25 Prozent günstiger im Store.

Neben dem Angebot für PlayStation Plus, bei dem womöglich auch noch andere Partner mitziehen werden, dürfte Sony dann auch weitere Angebote im PlayStation Store online stellen. Die Rabattaktion startet am 18. und endet am 28. Oktober.

In den letzten Jahren gab es durchaus gute Deals rund um den Black Friday bei Sony und wir werden euch hier natürlich informieren. Das neue PlayStation Plus startete im Sommer und so sehen dann ab Mitternacht die Preise bei uns aus:

PlayStation Plus Premium für 89,99 Euro statt 119,99 Euro

PlayStation Plus Extra für 74,99 Euro statt 99,99 Euro

PlayStation Plus Essential für 44,99 Euro statt 59,99 Euro

