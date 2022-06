Das neue PlayStation Plus startet in Deutschland

Das neue PlayStation Plus ist schon seit ein paar Wochen in Japan online und seit ein paar Tagen kann man es in den USA buchen. Heute ist aber der globale Launch mit den restlichen Märkten und das bedeutet, dass auch Deutschland dabei ist.

Ab sofort kann man also drei Stufen als PlayStation-Abo buchen: Essential (8,99 Euro), Extra (13,99 Euro) und Premium (16,99 Euro). Essential bleibt PlayStation Plus, bei Extra gibt es viele Spiele im Abo und bei Premium noch mehr Spiele, viele Klassiker und außerdem sind auch exklusive Demos für PlayStation-Spiele dabei.

Passend zum Launch hat Sony einen neuen Werbeclip veröffentlicht, ihr könnte das neue PlayStation Plus ab sofort über eure Konsole, über die App oder auf der Seite von Sony buchen. Auf der Webseite findet ihr dann auch weitere Informationen.

Ein Pendant zum Xbox Game Pass wurde das also nicht, aber ich finde das Abo dennoch interessant, die Extra-Stufe würde mir aber reichen. Mal schauen, wie sich das Abo bei Sony entwickelt und wie schnell Blockbuster verfügbar sein werden.

